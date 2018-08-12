На півночі Угорщини в ДТП з українським автобусом постраждали 14 осіб

Біля кордону зі Словаччиною перекинувся автобус з українськими номерами

На півночі Угорщини перекинувся автобус з українськими номерами, в результаті чого постраждали 14 осіб. Про це повідомляє mukachevo.net.

За даними угорської поліції, аварія сталася 11 серпня в місцевості Ноград на кордоні зі Словаччиною. Автобус рухався по 51 магістралі, вилетів з дороги і перекинувся на дах. На даний момент невідомо, за яких обставин сталася ДТП.

Відомо, що в цілому постраждали 14 осіб, хоча деякі місцеві ЗМІ дають інформацію про 13 постраждалих. Чотирьох з них доставили вертольотами в лікарні Будапешта.

Фото: ДТП в Угорщині (mti.hu)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці червня в Румунії перекинувся автобус з 60 українцями. В салоні автобуса, який перевозив відпочиваючих, знаходилися в основному діти. За версією правоохоронців, ДТП сталося через неуважність водія - 52-річного українця.

До цього в Польщі туристичний автобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. В результаті аварії загинули 2 людини, ще 16 отримали поранення.