Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Румунії перекинувся автобус з 60 українцями, є постраждалі

НовиниНадзвичайні події    29.06.2018 - 19:06
Фото: ДТП (скріншот)
Фото: ДТП (скріншот)

Трьох дітей доставили в лікарню, а після огляду відпустили

У Румунії у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) потрапив автобус з громадянами України, які поверталися із відпочинку у Болгарії. Про це повідомляє видання "ТСН".

Зазначено, що автобус перекинувся, у його салоні знаходилося 60 чоловік, в основному діти.

Також повідомляється, що в результаті ДТП троє дітей доставили в лікарню, а після огляду відпустили.

За версією правоохоронців, ДТП сталося через неуважність водія - 52-річного українця. За фактом травмування людей у ДТП відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, в Слов'янську (Донецька область) в результаті зіткнення автомобіля "Волга" і маршрутного таксі постраждали дев'ять осіб.

В результаті ДТП на трасі Кі-Чоп постраждали 6 людей У Дніпропетровській області зіткнулись дві вантажівки, є загиблий
Теги публікації: ДТП, Румыния  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП в Харкові: Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні (фото)
"Мажори закрили доступ до Дніпра": активісти С14 влаштували погром паркану під Києвом (фото)
Ані Лорак "засвітилася" на вечірці в Києві в компанії Насті Каменських (фото)
Поль Манондіз переспівав хіт Олега Винника французькою мовою (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся