У Румунії перекинувся автобус з 60 українцями, є постраждалі

Трьох дітей доставили в лікарню, а після огляду відпустили

У Румунії у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) потрапив автобус з громадянами України, які поверталися із відпочинку у Болгарії. Про це повідомляє видання "ТСН".

Зазначено, що автобус перекинувся, у його салоні знаходилося 60 чоловік, в основному діти.

Також повідомляється, що в результаті ДТП троє дітей доставили в лікарню, а після огляду відпустили.

За версією правоохоронців, ДТП сталося через неуважність водія - 52-річного українця. За фактом травмування людей у ДТП відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, в Слов'янську (Донецька область) в результаті зіткнення автомобіля "Волга" і маршрутного таксі постраждали дев'ять осіб.