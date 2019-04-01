У Польщі 80% вчителів збираються оголосити безстроковий страйк

У Польщі 79,5% шкіл та дитячих садків мають намір брати участь у безстроковому страйку 8 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Польща".

Як повідомив голова Спілки вчителів Польщі Славомір Броняж, Спілка вчителів Польщі і Форум профспілок провели референдуми страйкові.

На референдумах вчителям було поставлено питання: "Чи підтримуєте ви проведення страйку в школі з 8 квітня цього року у зв'язку з невиконанням вимоги про підвищення базової заробітної плати вчителів, працівників освіти, інших педагогічних працівників з 1 січня 2019 року на 1000 злотих (близько 232 євро, - ред.)?".

Дата заявленого протесту припадає на початок іспитів у школах - 10, 11, 12, 15, 16 і 17 квітня, а також 6 травня.

Броняж заявив, що профспілкові діячі готові до переговорів з урядом про підвищення заробітної плати вчителів, які намічені на 1 квітня.

Він повідомив, що якщо переговори з урядом не принесуть очікуваного ефекту, то 8 квітня педагоги розпочнуть безстроковий страйк.

Раніше в Німеччині проходили демонстрації бюджетників, які вимагали підвищити зарплату.

Крім того, в Новій Зеландії близько 7 тис. лікарів оголосили страйк, тому що не задоволені умовами праці молодих лікарів.