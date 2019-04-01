В Польше 80% учителей собираются объявить бессрочную забастовку

В Польше 79,5% школ и детских садов намерены участвовать в бессрочной забастовке 8 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Польша".

Как сообщил председатель Союза учителей Польши Славомир Броняж, Союз учителей Польши и Форум профсоюзов провели забастовочные референдумы.

На референдумах учителям был задан вопрос: "Поддерживаете ли вы проведение забастовки в школе с 8 апреля этого года в связи с невыполнением требования о повышении базовой заработной платы учителей, работников образования, других педагогических работников с 1 января 2019 года на 1000 злотых (около 232 евро, - ред.)?".

Дата заявленного протеста приходится на начало экзаменов в школах - 10, 11, 12, 15, 16 и 17 апреля, а также 6 мая.

Броняж заявил, что профсоюзные деятели готовы к переговорам с правительством о повышении заработной платы учителей, которые намечены на 1 апреля.

Он сообщил, что если переговоры с правительством не принесут ожидаемого эффекта, то 8 апреля педагоги начнут бессрочную забастовку.

Ранее в Германии проходили демонстрации бюджетников, которые требовали повысить зарплату.

Кроме того, в Новой Зеландии около 7 тыс. врачей объявили забастовку, потому что не довольны условиями труда молодых врачей.