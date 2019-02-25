У Німеччині проходять страйки з вимогою підвищити зарплати бюджетникам

Фото: страйк (gettyimages.com)

Страйки проходять в Гамбурзі, Єні, на півночі і півдні федеральної землі Баден-Вюртемберг і в Шлезвіг-Гольштейн

у Німеччині В понеділок, 25 лютого, проходять демонстрації бюджетників, які вимагають підвищити зарплату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Акції проходять в Гамбурзі, Єні, на півночі і півдні федеральної землі Баден-Вюртемберг і в Шлезвіг-Гольштейн. Північний-Рейн-Вестфалія до страйку приєдналися співробітники лікарень в Ахені, Бонні, Дюссельдорфі, Ессені та Кельні.

Повідомляється, що страйки можуть брати участь всі держслужбовці, крім чиновників, становлять близько третини всіх бюджетників. У зв'язку з демонстраціями закрито багато дитячих садків, скасовані деякі заняття в школах і університетах. В наступні дні до акцій планують приєднатися держслужбовці в Дюссельдорфі, Нюрнберзі, Саарбрюккене (26 лютого), а також Бремені, Нижній Саксонії, Ерфурті та Шверині (27 лютого).

Додамо, що страйки приурочені до третього раунду переговорів між Об'єднанням держслужбовців Німеччини та земельними урядами, який пройде 28 лютого і 1 березня в Потсдамі. DBB вимагає, зокрема, підвищити зарплати бюджетникам на 6% або щонайменше на 200 євро і 100 євро.

Нагадаємо, в Берліні 15 лютого працівники громадського транспорту влаштували страйк, з-за чого паралізовано рух трамваїв, метро і більшості автобусів.