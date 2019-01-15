ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Новій Зеландії тисячі лікарів оголосили страйк

Новини » Надзвичайні події    15.01.2019 - 11:53
У Новій Зеландії тисячі лікарів оголосили страйк
Фото: протести у Новій Зеландії (radionz co nz 2)

Страйкують більш ніж 3300 молодих лікарів, що працюють в урядових установах, і 3 700 таких фахівців у всій країні

У Новій Зеландії близько 7 тис. лікарів оголосили страйк, бо не задоволені умовами праці молодих лікарів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Зазначається, страйкують більш ніж 3300 молодих лікарів, що працюють в урядових установах, і 3 700 таких фахівців у всій країні.

"Майже 80% молодих лікарів у Новій Зеландії не вийшли працювати у державних лікарнях у вівторок після провалу перемовин представників профспілок з урядом щодо умов праці та заробітної платні", - йдеться у повідомленні.

Деякі з лікарів зібралися на вуличні акції, тримаючи плакати з вимогами кращого розкладу роботи, але великих демонстрацій поки не було. Також видання пише, що тисячі хірургічних операцій, неістотних процедур та деяких інших послуг були скасовані у лікарнях.

Нагадаємо, шостий тиждень тривають у Сербії мітинги проти президента країни Олександра Вучича. У суботу, 12 січня, на демонстрації в Белграді вийшли тисячі людей. 

Раніше 5 січня, тисячі людей в жовтих жилетах пройшли через центр Белграда в знак протесту проти президента Олександра Вучича і його правлячої Сербської прогресивної партії.

Французька поліція затримала 240 учасників руху "жовтих жилетів" У Франції затримали 5 учасників руху "жовтих жилетів"
Новини України протестНовая Зеландияврачи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся