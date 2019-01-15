У Новій Зеландії тисячі лікарів оголосили страйк

Фото: протести у Новій Зеландії (radionz co nz 2)

Страйкують більш ніж 3300 молодих лікарів, що працюють в урядових установах, і 3 700 таких фахівців у всій країні

У Новій Зеландії близько 7 тис. лікарів оголосили страйк, бо не задоволені умовами праці молодих лікарів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Зазначається, страйкують більш ніж 3300 молодих лікарів, що працюють в урядових установах, і 3 700 таких фахівців у всій країні.

"Майже 80% молодих лікарів у Новій Зеландії не вийшли працювати у державних лікарнях у вівторок після провалу перемовин представників профспілок з урядом щодо умов праці та заробітної платні", - йдеться у повідомленні.

Деякі з лікарів зібралися на вуличні акції, тримаючи плакати з вимогами кращого розкладу роботи, але великих демонстрацій поки не було. Також видання пише, що тисячі хірургічних операцій, неістотних процедур та деяких інших послуг були скасовані у лікарнях.

Нагадаємо, шостий тиждень тривають у Сербії мітинги проти президента країни Олександра Вучича. У суботу, 12 січня, на демонстрації в Белграді вийшли тисячі людей.

Раніше 5 січня, тисячі людей в жовтих жилетах пройшли через центр Белграда в знак протесту проти президента Олександра Вучича і його правлячої Сербської прогресивної партії.