Польшу всколыхнуло падение "дрона-шпиона" на военную часть

По предварительным данным, объект, который упал на территорию воинской части - это игрушечный беспилотник без SIM-карты и карты памяти, сообщили в ведомстве.

По результатам осмотра установлено, что устройство не имело технических средств для сбора данных или наблюдения, а также после своего приземления не нанес никакого вреда.

Представитель Министерства национальной обороны Польши Януш Сеймей отметил, что это был обычный детский дрон, который мог случайно попасть на территорию военного объекта.

Предыдущие сообщения польских СМИ о возможном беспилотнике с функциями разведки или шпионажа не подтвердились, уточнил спикер. Сейчас продолжаются дальнейшие процессуальные действия.