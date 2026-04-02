В Польше остановили автобус с дюжиной россиян-нелегалов: за рулем были украинцы

Отмечается, что инцидент произошел еще 31 марта 2026 года в городе Сянок. Во время проверки пограничники остановили автобус, в котором ехали 12 россиян.

Во время проверки выяснилось, что ни один из россиян не имеет ни документов+-, которые давали бы им право пересекать границу Польши и Словакии (откуда прибыл автобус), ни документов на право пребывания в Польше.

Как оказалось, россияне подавали заявки на проживание в Венгрии. Согласно правилам, они и должны были там находиться, без возможности покинуть страну.

После того, как россияне признали факт незаконного пересечения границы, к ним применили наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отсрочкой на два года. Также всем 12 россиянам запретили въезд в страны Шенгенской зоны и отправили в Беларусь.

При этом автобусом управляли двое украинцев. Их также задержали и предъявили обвинения в организации незаконного пересечения границы. Суд приговорил их к году в тюрьме с отсрочкой на два года.