В Польше выросло количество молодых украинцев, которые ищут убежище: новые данные

Сколько украинцев имеют активный статус

Статус UKR в Польше действует с марта 2022 года и позволяет военным беженцам легально проживать и работать. Он аннулируется после выезда из страны более чем на 30 дней, но может быть возобновлен повторной заявкой.

По данным Министерства цифровизации Польши, по состоянию на 12 ноября активный статус имеют 964,4 тысячи украинцев, хотя всего за все время подали заявки более 2 млн человек.

Изменения в возрастной структуре

Правительственные данные свидетельствуют о важных изменениях в структуре украинской миграции. С августа по ноябрь доля мужчин 18-65 лет среди заявителей выросла с 16,6% до 17,4%, тогда как доля женщин уменьшилась с 48,3% до 47,7%.

Эксперты связывают это с изменениями в украинском законодательстве, которые позволили мужчинам 18-22 лет легально выезжать из страны.

"Первые данные указывают на значительное увеличение количества мужчин этого возраста, которые приезжают в Польшу", - отметил Цезарий Пшибиль из Польского экономического института.

Сколько юношей пересекли границу

По данным пограничной службы Польши, с 29 августа по 24 ноября из Украины въехали более 121 тысячи мужчин 18-22 лет.

Почти 59 тыс. из них вернулись, но примерно 62 тыс. остались в Польше или отправились дальше в страны ЕС.

Пограничники отмечают, что один человек мог пересекать границу несколько раз, поэтому реальное количество оставшихся может отличаться.

Тренд в Европейском Союзе

В сентябре 2025 года страны ЕС приняли больше всего решений о временной защите для украинцев с 2023 года. Аналитики связывают это именно с открытием границ для юношей 18-22 лет.