В Польше сделали заявление об ограничении льгот для военнообязанных украинцев

Он заявил, что Украина должна сама решить и сообщить, что делать с военнообязанными мужчинами, находящимися за границей.

"Я точно не верю в то, что существует право человека получать социальное страхование за то, что он уклоняется от призыва. Те, кто воюет на фронте, также имеют права человека", - сказал Сикорский.

По мнению главы МИД Польши, любая схема ограничения льгот должна быть общеевропейской, иначе избегающие призыва начнут покупать льготы по всей Европе.