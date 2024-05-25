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В Польше сделали заявление об ограничении льгот для военнообязанных украинцев

Лондон, Суббота 25 мая 2024 10:14
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В Польше сделали заявление об ограничении льгот для военнообязанных украинцев Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Польше заявили, что есть возможность ограничения льгот для украинцев за границей, уклоняющихся от призыва. Варшава считает, что это должна быть общеевропейская схема.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в интервью The Guardian.

Он заявил, что Украина должна сама решить и сообщить, что делать с военнообязанными мужчинами, находящимися за границей.

"Я точно не верю в то, что существует право человека получать социальное страхование за то, что он уклоняется от призыва. Те, кто воюет на фронте, также имеют права человека", - сказал Сикорский.

По мнению главы МИД Польши, любая схема ограничения льгот должна быть общеевропейской, иначе избегающие призыва начнут покупать льготы по всей Европе.

Что этому предшествовало

Ранее в Польше заявили, что могут помочь Украине вернуть из-за границы мужчин призывного возраста. Также звучали заявления о возможной депортации.

Позже Министерство внутренних дел Польши пообещало временную защиту украинцам без паспортов.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава ждет от Украины инициатив по возвращению военнообязанных мужчин из-за границы.

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