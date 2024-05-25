В Польше сделали заявление об ограничении льгот для военнообязанных украинцев

В Польше заявили, что есть возможность ограничения льгот для украинцев за границей, уклоняющихся от призыва. Варшава считает, что это должна быть общеевропейская схема.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в интервью The Guardian.

Он заявил, что Украина должна сама решить и сообщить, что делать с военнообязанными мужчинами, находящимися за границей.

"Я точно не верю в то, что существует право человека получать социальное страхование за то, что он уклоняется от призыва. Те, кто воюет на фронте, также имеют права человека", - сказал Сикорский.

По мнению главы МИД Польши, любая схема ограничения льгот должна быть общеевропейской, иначе избегающие призыва начнут покупать льготы по всей Европе.