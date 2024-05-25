У Польщі зробили заяву про обмеження пільг для військовозобов'язаних українців

У Польщі заявили, що є можливість обмеження пільг для українців за кордоном, які ухиляються від призову. Варшава вважає, що це повинна бути загальноєвропейська схема.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в інтерв'ю The Guardian.

Він заявив, що Україна повинна сама вирішити та повідомити, що робити з військовозобов'язаними чоловіками, які перебувають за кордоном.

"Я точно не вірю в те, що існує право людини отримувати соціальне страхування за те, що вона ухиляється від призову. Ті люди, які воюють на фронті, також мають права людини", - сказав Сікорський.

На думку глави МЗС Польщі, будь-яка схема обмеження пільг має бути загальноєвропейською, інакше ті, хто уникає призову, почнуть купувати пільги по всій Європі.