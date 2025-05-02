В Польше сняли табличку с антиукраинским текстом с мемориала УПА

Еще во вторник, 8 апреля, реставратор памятников культуры Подкарпатского воеводства издал приказ об устранении провокационной таблички.

"Действия были выполнены в соответствии с действующим законодательством и с учетом требований охраны культурного наследия", - рассказали в министерстве.

Как сообщается, ранее польская полиция открыла уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей о надругательстве над памятником или другим общественным местом, установленным для чествования исторических событий или лиц, а также по статье об уничтожении чужого имущества.

Речь идет о памятнике, посвященном бойцам Украинской повстанческой армии, которые погибли в бою с подразделениями НКВД. Он расположен на холме в Монастыре в гмине Горинец-Здруй. Памятник был установлен в 1990-х годах по инициативе украинской общины и неоднократно подвергался вандализму.

Что предшествовало

Недавно на братской могиле воинов УПА в Польше появилась фейковая мемориальная плита со скандальной надписью о "терроре и геноциде".

На табличке выгравирована новая провокационная надпись.

"Братская могила украинцев, участников УПА, ответственных за террор и геноцид против беззащитного польского, украинского и еврейского населения. Господи Боже, помилуй их и не зачти им за те ужасные поступки, которые они совершили против своих братьев. Простить не значит забыть, а исцелить боль", - было выгравировано на новой табличке.