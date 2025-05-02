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У Польщі зняли табличку з антиукраїнським текстом з меморіалу УПА

Ілюстративне фото: у Польщі зняли табличку з антиукраїнським текстом з меморіалу УПА (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Польщі зняли провокативну табличку з братської могили вояків УПА, розташованої на горі Монастир поблизу кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Ще у вівторок, 8 квітня, реставратор пам’яток культури Підкарпатського воєводства видав наказ про усунення провокативної таблички. 

"Дії було виконано відповідно до чинного законодавства та з урахуванням вимог охорони культурної спадщини", - розповіли у міністерстві.

Як повідомляється, раніше польська поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею про наругу над пам'ятником або іншим громадським місцем, встановленим для вшанування історичних подій чи осіб, а також за статтею про знищення чужого майна.

Мова йде про пам'ятник, присвячений бійцям Української повстанської армії, які загинули в бою з підрозділами НКВС. Він розташований на пагорбі в Монастирі в гміні Горинець-Здруй. Пам'ятник був встановлений у 1990-х роках за ініціативи української громади і неодноразово піддавався вандалізму.

Що передувало

Нещодавно на братській могилі воїнів УПА в Польщі зʼявилася фейкова меморіальна плита зі скандальним написом про "терор і геноцид".

На табличці вигравіюваний новий провокаційний напис.

"Братська могила українців, учасників УПА, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже, помилуй їх і не зарахуй їм за ті жахливі вчинки, які вони вчинили проти своїх братів. Пробачити не означає забути, а зцілити біль", - було вигравіювано на новій табличці.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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