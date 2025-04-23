На могиле УПА в Польше устроили провокацию: что известно об инциденте

На братской могиле воинов УПА в Польше появилась фейковая мемориальная плита со скандальной надписью о "терроре и геноциде". Данная провокация играет в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zlubaczowa и совместное заявление Министров культуры Украины и Республики Польша.

Как пишет, польское издание, на братской могиле участников УПА в Монастырце возле Верхраты появилась новая табличка, содержание которой существенно отличается от предыдущей.

На табличке выгравирована новая провокационная надпись.

"Братская могила украинцев, участников УПА, ответственных за террор и геноцид против беззащитного польского, украинского и еврейского населения. Господи Боже, помилуй их и не зачисли им за те ужасные поступки, которые они совершили против своих братьев. Простить не значит забыть, а исцелить боль", - выгравировано на новой табличке.

Кроме таблички, на кресте вместо трезубца появился христианский крест.

Реакция Украины и Польши

На данный инцидент сразу отреагировали обе страны. Украина и Польша в совместном заявлении осудили незаконное установление надписи.

"Решительно осуждаем акт вандализма, совершенный против одного из украинских мест памяти в Польше. Незаконно установленные надписи и знаки должны быть безотлагательно устранены", - говорится в заявлении.

В то же время обе страны предположили, что данная провокация может сыграть в пользу Российской Федерации.

"Это сознательная провокация, которая служит, среди прочего, интересам страны-агрессора - России, и имеет целью повредить конструктивному диалогу, который продолжается в последние месяцы между двумя странами", - добавили в заявлении.