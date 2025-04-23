На могиле УПА в Польше устроили провокацию: что известно об инциденте
На братской могиле воинов УПА в Польше появилась фейковая мемориальная плита со скандальной надписью о "терроре и геноциде". Данная провокация играет в пользу России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zlubaczowa и совместное заявление Министров культуры Украины и Республики Польша.
Как пишет, польское издание, на братской могиле участников УПА в Монастырце возле Верхраты появилась новая табличка, содержание которой существенно отличается от предыдущей.
На табличке выгравирована новая провокационная надпись.
"Братская могила украинцев, участников УПА, ответственных за террор и геноцид против беззащитного польского, украинского и еврейского населения. Господи Боже, помилуй их и не зачисли им за те ужасные поступки, которые они совершили против своих братьев. Простить не значит забыть, а исцелить боль", - выгравировано на новой табличке.
Кроме таблички, на кресте вместо трезубца появился христианский крест.
Реакция Украины и Польши
На данный инцидент сразу отреагировали обе страны. Украина и Польша в совместном заявлении осудили незаконное установление надписи.
"Решительно осуждаем акт вандализма, совершенный против одного из украинских мест памяти в Польше. Незаконно установленные надписи и знаки должны быть безотлагательно устранены", - говорится в заявлении.
В то же время обе страны предположили, что данная провокация может сыграть в пользу Российской Федерации.
"Это сознательная провокация, которая служит, среди прочего, интересам страны-агрессора - России, и имеет целью повредить конструктивному диалогу, который продолжается в последние месяцы между двумя странами", - добавили в заявлении.
Вандализм на памятнике УПА
Заметим, что памятник бойцам УПА находится на холме в Монастерке в гмине Горинец-Здруй. Он был построен в 1990-х годах по инициативе украинских кругов и с самого начала вызывал споры.
Стоит заметить, что объект уже неоднократно пострадал. В 2015 году кто-то разбил доску с именами участников УПА, а крест разрисовали польскими национальными цветами и заменили украинскую символику на польскую.
После этого инцидент повторили в 2020 году. 20 января неизвестные сняли мемориальную доску с могилы воинов УПА, погибших в бою с НКВД в близлежащих лесах 2-3 марта 1945 года, и бросили в яму.
Эксгумация жертв Волынской трагедии
Напомним, что данная провокация состоялась на фоне договоренностей о начале эксгумации жертв Волынской трагедии на территории Украины. Польская сторона в контактах с Украиной неоднократно призывала начать данный процесс. И только недавно стороны пришли к согласию в ряде вопросов.
РБК-Украина писало, что в начале месяца Украина разрешила провести эксгумацию жертв Волынской трагедии в селе Углы Ровенской области.
Более детально о том, почему Польша так заинтересована в этом вопросе, - в материале РБК-Украина.
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