В Польше собираются пересмотреть результаты президентских выборов: что произошло

В Польше пересмотрят результаты президентских выборов из-за заполненных с ошибками протоколов на участках. Как отметил член избирательной комиссии Ришард Калиш, заседание назначено на 9 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

"Заседание Национальной избирательной комиссии по вопросу внесения неверных данных о подсчете голосов в протоколы некоторых районных избирательных комиссий состоится 9 июня 2025 в 17:00", - сообщил Калиш.

По его словам, Верховный суд рассмотрит отчет комиссии и протесты относительно результатов, после чего решит, являются ли президентские выборы действительными.

Некоторые субъекты, включая избирателей, могут подавать письменные протесты до 16 июня. Представитель Верховного суда Моника Дрвал сообщила, что получен уже 21 протест относительно результатов выборов.

По данным издания, более 160 тысяч поляков подписали петицию с требование пересчитать голоса, особенно, в округах, где были выявлены нарушения.

"Учитывая крайне незначительную разницу в 369 591 голос между кандидатами на последних президентских выборах, очень большое количество недействительных бюллетеней - 189 000, а также многочисленные сообщения о нарушениях в работе избирательных комиссий, мы считаем себя обязанными потребовать пересчета голосов", - пояснили авторы петиции.