У Польщі збираються переглянути результати президентських виборів: що сталося
У Польщі переглянуть результати президентських виборів через заповнені з помилками протоколи на дільницях. Як зазначив член виборчої комісії Рішард Каліш, засідання призначено на 9 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
"Засідання Національної виборчої комісії з питання внесення невірних даних про підрахунок голосів у протоколи деяких районних виборчих комісій відбудеться 9 червня 2025 року о 17:00", - повідомив Каліш.
За його словами, Верховний суд розгляне звіт комісії та протести щодо результатів, після чого вирішить, чи є президентські вибори дійсними.
Деякі суб'єкти, включно з виборцями, можуть подавати письмові протести до 16 червня. Представниця Верховного суду Моніка Дрвал повідомила, що отримано вже 21 протест щодо результатів виборів.
За даними видання, понад 160 тисяч поляків підписали петицію з вимогою перерахувати голоси, особливо, в округах, де було виявлено порушення.
"Враховуючи вкрай незначну різницю у 369 591 голос між кандидатами на останніх президентських виборах, дуже велика кількість недійсних бюлетенів - 189 000, а також численні повідомлення про порушення у роботі виборчих комісій, ми вважаємо себе зобов'язаними вимагати перерахунку всіх поданих голосів", - пояснили автори петиції.
Вибори президента Польщі
Нагадаємо, перемогу на президентських виборах здобув кандидат від партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький. У другому турі він отримав 50,89% голосів.
Його суперник, представник "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський, набрав 49,11% голосів.
Про Кароля Навроцького та його позицію щодо України читайте в публікації "Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький: хто він і чому критикує Україну".
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