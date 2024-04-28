В Польше заявили, что не удивились бы нападению России, и объяснили причину

"Россия много раз нападала на Польшу за 500 лет нашей истории. Поэтому мы совсем не удивимся. Россия тогда бы проиграла, потому что мы, как Запад, намного мощнее России. Сегодня Украина не борется в одиночку. В отличие от того, что часто случалось в прошлом, мы не будем бороться в одиночку", - заявил Сикорский.

По словам польского министра, сегодня у Польши есть выбор: либо побеждена российская армия за пределами Украины, либо победная российская армия на границе.

"И тогда Путин сделает то, что Гитлер сделал с Чехословакией: он возьмет промышленность и людей в Украине и мобилизует их, чтобы продолжать. Лучше остановить Путина в Украине, в 500-700 километрах к востоку отсюда", - пояснил он.