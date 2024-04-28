У Польщі заявили, що не здивувалися б нападу Росії, і пояснили причину

Напад Росії не став би несподіванкою для Польщі, оскільки росіяни багато разів це робили в польській історії.
Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
"Росія багато разів нападала на Польщу за 500 років нашої історії. Тому ми зовсім не здивуємося. Росія тоді б програла, тому що ми, як Захід, набагато потужніші за Росію. Сьогодні Україна не бореться наодинці. На відміну від того, що часто траплялося в минулому, ми не будемо боротися наодинці", - заявив Сікорський.
За словами польського міністра, сьогодні у Польщі є вибір: або переможена російська армія за межами України, або переможна російська армія на кордоні.
"І тоді Путін зробить те, що Гітлер зробив з Чехословаччиною: він візьме промисловість і людей в Україні і мобілізує їх, щоб продовжувати. Краще зупинити Путіна в Україні, за 500-700 кілометрів на схід звідси", - пояснив він.
Це не перша заява польських офіційних осіб щодо загрози з боку Росії. Наприклад, президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Росія може відновити свій військовий потенціал вже до 2026 року, після чого Москва може напасти на НАТО.
Водночас польський міністр Сікорський запевняв, що війна з НАТО завершиться поразкою для Росії. Але, за словами глави МЗС Польщі, Північноатлантичний альянс все одно має посилити свою оборону.
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