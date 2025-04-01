ua en ru
Вт, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Польше заявили о новых уловках нелегальных мигрантов из Беларуси для пересечения границы

Вторник 01 апреля 2025 22:40
UA EN RU
В Польше заявили о новых уловках нелегальных мигрантов из Беларуси для пересечения границы Иллюстративное фото: в Польше заявили о новых хитростях нелегальных мигрантов из Беларуси (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Польше пограничники фиксируют новые способы нелегального пересечения границы со стороны Беларуси. Были случаи пересечения границы группами до 70 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Польские пограничники заявили об агрессии мигрантов и новых методах нелегального пересечения польско-белорусской границы. Как рассказал командующий Подляской пограничной службы генерал Славомир Клекотка, ситуация остается напряженной, а служащие ежедневно сталкиваются с риском для здоровья и жизни.

По его словам, теперь мигранты используют различные средства для преодоления заграждений. В частности, разрезают металлические барьеры шлифовальными машинами, пилами и паяльными лампами, а также применяют лестницы и переправу через реки.

В последние недели были зафиксированы случаи пересечения границы группами до 70 человек, что значительно усложняет работу польских служб, рассказал он. Также пограничники подвергаются атакам камнями и другими предметами, мигранты бросают бревна для блокирования движения на их автомобили.

С начала года было зафиксировано 3000 попыток нелегального пересечения границы, из которых более 2 800 произошли в марте.

Отношения Польши и Беларуси

После вторжения России в Украину между Польшей и Беларусью возросла напряженность. Польские власти обвиняют Минск в умышленном контроле потоков мигрантов для давления на ЕС, поскольку Беларусь принимает мигрантов, а потом отправляет их на границы с Польшей, Литвой и Латвией.

Именно поэтому Польша заявила об укреплении границе с Беларусью. А также Варшава усилила проверки на границе и проводила военные учения. Там также хотят завершить возведение стены на границе с Беларусью до середины 2025 года. Стена строится для остановки незаконной миграции в страну.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Польша
NEWS
Почему Россия впервые за месяцы не запускала "Шахеды": эксперт объяснил возможные причины
Почему Россия впервые за месяцы не запускала "Шахеды": эксперт объяснил возможные причины
DAILY
Удар для Путина. Чем опасны для Кремля пошлины Трампа на российскую нефть
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Удар для Путина. Чем опасны для Кремля пошлины Трампа на российскую нефть