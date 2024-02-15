В Польше задержали украинца по подозрению в работе на РФ

Сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали мужчину, который действовал по заказу российских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Infosecurity24 .

Агентство внутренней безопасности получило информацию о том, что гражданин Украины, действуя по поручению российских спецслужб, планирует на территории Польши совершить действия, направленные на поджог объектов в городе Вроцлав.

Речь идет об объектах, расположенных в непосредственной близости к инфраструктуре стратегического значения.

По данным Департамента национальной безопасности канцелярии премьер-министра Польши Дональд Туск, мужчина, действуя в организованной преступной группировке и по заказу российских спецслужб, готовился к диверсионно-диверсионной деятельности.

Представители агентства внутренней безопасности в Познани во время обыска вещей мужчины обнаружили доказательства планируемого преступления.

За инкриминируемые преступления подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Российские шпионы в странах Европы

В октябре 2022 года полиция Норвегии задержала российского шпиона, работавшего под вымышленным именем в Университете Тромсе. Следователи установили, что подозреваемый имел поддельные документы по имени гражданина Бразилии, хотя на самом деле является агентом российской разведки. Ректор не исключил, что в вузе могут работать и другие агенты РФ.

Также сообщалось, что Россия пытается завербовать некоторых просителей убежища в Финляндии в качестве шпионов.

Недавно в Европейском парламенте инициировали начало проверки изложенных ранее фактов о возможном сотрудничестве депутата Татьяны Жданок с Федеральной службой безопасности России.

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