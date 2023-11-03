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В Польше задержали украинца, который перевозил нелегалов из Беларуси

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Польские пограничники задержали вблизи границы с Беларусью украинца, который помогал нелегальным мигрантам пересечь польско-белорусскую границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения пограничников Польши в Twitter.

Также пограничники задержали двух граждан Грузии. 

"2 ноября в Польшу пытались нелегально попасть 44 иностранца, в частности граждане Йемена, Сирии, Эритреи. За помощь задержаны двое граждан Грузии и гражданин Украины, который перевозил двух иранцев", - говорится в сообщении.

Закрытие границ с Беларусью

После неудачного бунта лидера ППК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа заявили, что наемники могут проводить провокации на границе стран НАТО.

Недавно сообщалось, что Польша, Литва, Латвия и Эстония полностью закроют границы с Беларусью.

Помимо этого Беларусь с 2020 года занимается незаконной перевозкой мигрантов из Ближнего Востока. После прибытия людей в Беларусь их отправляют на границы со странами Балтии и Польшей, чтобы они смогли перейти на территорию Европейского союза. 

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