В Польше задержаны еще три человека из российской шпионской сети

Агентство внутренней безопасности Польши провело задержание еще трех человек, действовавших в рамках недавно раскрытой российской шпионской сети.

По его словам, оперативникам удалось задержать еще троих в рамках расследования российской сети шпионов. Всего в Польше уже были задержаны 12 человек.

"ABW установило дальнейших лиц, действовавших в рамках шпионской сети, ликвидированной ранее. Мы имеем дело с задержанными, которым были предъявлены обвинения в шпионской деятельности и функционировании в организованной преступной группе, а также с лицами, находящимися под стражей, согласно соответствующим лицам". судебными решениями", - рассказал Жарин.

Известно, что задержанные действовали в составе группы, которой руководили российские спецслужбы. По их поручению они выполняли определенные задачи, которые являлись частью деятельности типично разведывательного характера. Кроме того, они занимались пропагандой.

"Это целая сеть людей, которые имели задачу собирать информацию о предоставляемых Украине маршрутах и транспортных средствах, но эти люди также распространяли специфический контент, заказанный российской стороной в рамках активной пропагандистской деятельности против Польши" - отметил он.