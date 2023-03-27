В Польше разоблачили российского шпиона

Польская полиция задержала российского шпиона. Ему грозит до 10 лет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Спикер окружной прокуратуры Гданьска сообщил изданию, что иностранец прибыл в Польшу в январе этого года. Он собирал и передавал информацию россиянам о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах. Также шпион разведывал информацию о деятельности служб, ответственных за безопасность.

В ходе допроса агент признался, что работает на Россию и раскрыл подробности вербовки спецслужбами. Полиция не раскрывает личность иностранца.

Шпиону избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10 лет заключения.

Напомним, в Словении задержали семейную пару, которая была "нелегалами ГРУ" и шпионила для России.

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