Российская агентурная сеть начала разрушаться еще до войны, - Данилов

Россия считала, что ее агентурная сеть в Украине эффективно сработает, и они все держат под контролем. Однако сеть начала разрушаться еще до войны.

"Во-первых, еще до начала войны она начала разрушаться. Представляете себе, кум Путина, который здесь всю жизнь беспрепятственно занимался политикой и бизнесом, покупал облэнерго, создавал медиа, строил золотой вагон или что еще там, Ялта, дача, огромные связи и огромные деньги. И здесь раз - все, что он годами создавал, берут и плющат на ровном месте. Для всех, кто был под ним, это был просто шок", - говорится в заявлении.

Данилов отметил, что это только одно направление этой сети. Еще пара направлений или групп влияния были внутри "ОПЗЖ" и в то время они были конкурирующими компаниями. Секретарь СНБО объяснил, что представителям бывшей "ОПЗЖ" нечего делать в украинском парламенте.

"Это не представители "ОПЗЖ" в прошлом. Это люди, которые причастны к России, это их сообщники, младшие партнеры, которых здесь постоянно держали в российской системе координат. Их семьи находятся в Москве или зависят от московских денег. Это же общая такая система. Я считаю и считал, что им нечего делать в нашем парламенте. Некоторые из них прислушиваются, видите ли, в последнее время они пишут заявления о сложении депутатских полномочий, в том числе, кстати, благодаря журналистам", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО упомянул народного депутата Нестора Шуфрича, возглавляющего комитет свободы слова в Верховной раде. По его словам, Шуфрич находился в "Партии Регионов" и поэтому ему сложно представить, где именно здесь свобода слова. Он заявил, что это вопрос к народным депутатам.