В Польше задержали россиянина, который фотографировал поезда и железнодорожную инфраструктуру

В Польше задержан гражданин России, подозреваемый в деятельности в пользу иностранной разведслужбы. Он фотографировал поезда и железнодорожную инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

55-летний россиянин был задержан сотрудниками полиции в городе Свидница.

Полиция Нижнесилезского воеводства сообщила, что мужчину задержали, когда он фотографировал проезжавшие мимо поезда, а также железнодорожную инфраструктуру города.

На устройствах россиянина стражи порядка обнаружили большое количество файлов на подобную тематику, в частности: фотодокументацию разных местностей и важных транспортных объектов не только на территории Польши.

Мужчине предъявили обвинение в том, что он осуществлял деятельность в пользу иностранной разведки против Польши.

Полицейские изъяли электронное и фотооборудование, мобильные телефоны, ноутбуки, портативные и внешние жесткие диски большой емкости, а также несколько документов, удостоверяющих личность.