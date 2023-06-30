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В Польше задержали профессионального хоккеиста, обвиняют в шпионаже в пользу России

Фото: в Польше задержали профессионального хоккеиста, обвиняют в шпионаже в пользу России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Агентство внутренней безопасности Польши задержало 28-летнего профессионального хоккеиста. Мужчину обвиняют в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Подозреваемого в шпионаже мужчину задержали в Силезском воеводстве, но он должен был действовать по всей Польше. Это 28-летний Максим С., который недавно был профессиональным хоккеистом клуба первой лиги", - пишет издание.

Задержанный является гражданином России. Для российской разведки мужчина выполнял задания в Польше, в частности собирал информацию о критической инфраструктуре в нескольких воеводствах.

По словам генерального прокурора Польши Збигнева Зебро, это 14-й задержанный участник отработанной шпионской сети. Отмечается, что задержанный и другие подозреваемые входили в шпионскую сеть, которая вела разведывательную деятельность и пропаганду против Польши, а также готовила акты саботажа по запросу российской разведки.

Задержанного хоккеиста обвинили в участии в организованной преступной группе и действиях в интересах иностранной разведки против интересов Польши. Ему грозит до 10 лет за решеткой.

В Европе увеличилось количество российских шпионов

На фоне российской агрессии против Украины Германия готовится к более агрессивным шпионским операциям страны оккупанта и деятельности в киберпространстве.

В частности, нескольких шпионов, работавших на спецслужбы России и Беларуси, удалось поймать в течение последних лет в Латвии. Шпионы в основном следили за военной инфраструктурой страны.

Также угроза шпионажа со стороны России и Китая остается высокой в Швейцарии. Российские шпионы, охотящиеся на военные данные, часто действуют под дипломатическим прикрытием.

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