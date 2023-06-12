Шпионят за армией и не только. В Латвии рассказали о борьбе с агентами РФ и Беларуси
За последние несколько лет латвийским силовикам удалось поймать нескольких мужчин, которые помогали спецслужбам России и Беларуси. Шпионы в основном следили за военной инфраструктурой страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Службы государственной безопасности Латвии Нормундса Межвиетса, которое приводит Delfi.
Начальник латвийской спецслужбы говорит, что сейчас наибольшую угрозу для Латвии представляет разведка с территории РФ. Кремль использует для своих целей людей, которые проживают в Латвии или регулярно въезжают в страну.
"Российскую военную разведку интересуют сведения о личном составе вооруженных сил в Латвии, их техническом обеспечении, зданиях, а также критически важная инфраструктура страны", - сказал Межвиетс.
Как именно вражеские шпионы осуществляют сбор информации в Латвии
Белорус, по имени Андрей регулярно въезжал в Латвию как турист. Каждый раз он тайно фотографировал как минимум один значимый объект, например, железную дорогу, электрическую и газовую инфраструктуру, аэропорты, порты, транспортные узлы.
Видео и фото передавал военной разведке Беларуси. Андрея задержали на базе в Адаже в феврале прошлого года. Гражданина Беларуси приговорили к восьми годам лишения свободы.
Также негражданин Латвии, по имени Руслан устроил тайник для хранения необходимых вещей для возможных диверсий. Координаты тайника передал представителю Главного разведывательного управления РФ.
В январе прошлого года мужчину обвинили в помощи иностранному государству против Латвии и наложили штраф в размере 15 000 евро. Обвиняемый признал свою вину и заплатил штраф.
Риски для латвийцев за границей
Глава Службы государственной безопасности призывает граждан Латвии очень внимательно относиться к поездкам в Россию и Беларусь. По его мнению, по другую сторону границы они подвергаются риску вербовки.
"Это действительно серьезная проблема, серьезные риски. Природная красота, дешевые товары или культурно-историческое наследие России и Беларуси не стоят того, чтобы ставить под угрозу свою безопасность, создавая себе проблемы в будущем", - подчеркнул Межвиетс.
Напомним, что российские агенты под прикрытием дипломатов шпионят за европейцами. Для этого они используют антенны, размещаемые на зданиях посольств в странах Европы.
Министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что Россия может планировать атаки на критическую инфраструктуру стран Запада. Для этого она имеет специальные подлодки и корабли-шпионы.
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