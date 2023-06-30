UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Польщі затримали професійного хокеїста, звинувачують в шпигунстві на користь Росії

Фото: в Польщі затримали професійного хокеїста, звинувачують в шпигунстві на користь Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало 28-річного професійного хокеїста. Чоловіка звинувачують в шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Підозрюваного у шпигунстві чоловіка затримали в Сілезькому воєводстві, але він мав діяти по всій Польщі. Це 28-річний Максим С., який нещодавно був професійним хокеїстом клубу першої ліги", - пише видання.

Затриманий є громадянином Росії. Для російської розвідки чоловік виконував завдання в Польщі, зокрема збирав інформацію про критичну інфраструктуру в кількох воєводствах.

За словами генерального прокурора Польщі Збігнєва Зебро, це 14-й затриманий учасник відпрацьованої шпигунської мережі. Зазначається, що затриманий та інші підозрювані входили в шпигунську мережу, яка вела розвідувальну діяльність і пропаганду проти Польщі, а також готувала акти саботажу на запит російської розвідки.

Затриманого хокеїста звинуватили в участі в організованій злочинній групі та діях в інтересах іноземної розвідки проти інтересів Польщі. Йому загрожує до 10 років за ґратами.

У Європі збільшилася кількість російських шпигунів

На тлі російської агресії проти України Німеччина готується до агресивніших шпигунських операцій країни окупанта та діяльності в кіберпросторі.

Зокрема декількох шпигунів, які працювали на спецслужби Росії й Білорусі вдалося зловити протягом останніх років в Латвії. Шпигуни здебільшого стежили за військовою інфраструктурою країни.

Також загроза шпигунства з боку Росії та Китаю залишається високою у Швейцарії. Російські шпигуни, які полюють на військові дані, часто діють під дипломатичним прикриттям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаРосійська Федерація