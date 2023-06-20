Германия готовится противостоять более агрессивным шпионским операциям со стороны РФ

На фоне войны в Украине Германия готовится к более агрессивным шпионским операциям России. Берлин считает, что происходить они будут именно на их территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Федерального ведомства Германии по защите конституции , о котором пишет WELT.

Российская агрессия уже определила работу немецкой контрразведки в прошлом году. Китай также считается одним из главных действующих лиц шпионажа в Германии.

На фоне санкций против России и поддержки Украины со стороны Германии и других стран Запада российские спецслужбы проявляют повышенный интерес к расследованию, говорится в сообщении.

"В будущем следует ожидать тайных и более агрессивных шпионских операций со стороны России, а также деятельности в киберпространстве, которая происходит из России", - говорится в заявлении.

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Файзер заявила, что война РФ против Украины также означает поворотный момент для внутренней безопасности Германии. Она отмечает, что в Кремле особенно полагаются на работу российских спецслужб.

Угрозы от Китая, Турции и Ирана

По данным Федерального управления по защите конституции, Китай остается одним из четырех главных субъектов шпионажа, направленного против Германии. Власти называют Китай в своем годовом отчете наряду с Россией, Ираном и Турцией. Управление также включило КНДР в группу стран, которые активны в разведке на территории Германии.

В Германии Китай использует шпионаж в бизнесе и науке для реализации своей амбициозной промышленной политики. Выводы относительно структуры, вооружения и обучения Бундесвера находятся на повестке дня китайских служб, как и закупка современных оружейных технологий у немецкой оборонной промышленности.

"Также в 2022 году подозреваемые государственные или контролируемые государством китайские субъекты совершили целевые кибератаки на компании, органы власти и частных лиц, а также на политические институты", - говорится в сообщении.

В случае с Ираном борьба с оппозиционными группами и отдельными лицами является основным направлением деятельности иранской разведки.

Аналогичная ситуация и в Турции: турецкие спецслужбы шпионят за объединениями и отдельными лицами в Германии, которые фактически или предположительно выступают против турецкого правительства.