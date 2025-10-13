В Польше задержали мужчину за отправку порнографии детям в Украине

Полиция Польши задержала мужчину, которого подозревают в отправке детской порнографии, в частности, детям в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Куявско-Поморского воеводства и Офис генерального прокурора.

Отмечается, что расследование было начато в Украине. К киевским правоохранителям обратились родители двух 11-летних девочек и рассказали, что им пишет неизвестный мужчина. Он контактировал с детьми через социальную сеть и присылал порнографические материалы с участием детей и животных.

Собранные доказательства свидетельствовали, что подозреваемый может находиться на территории Польши. Украинские прокуроры передали информацию в Европол, который координировал ее с польскими правоохранителями. Расследование осуществляли полицейские Быдгоща под процессуальным надзором местной прокуратуры.

8 октября правоохранители задержали 57-летнего жителя гмины Сиценко в Быдгошском уезде. Во время обысков в доме и на рабочем месте изъяли семь мобильных телефонов, три ноутбука и десять носителей памяти. На них нашли файлы с порнографическими материалами с участием несовершеннолетних и животных, часть удаленных файлов удалось восстановить.

Прокуратура предъявила мужчине обвинение во владении и распространении детской порнографии, а также в демонстрации запрещенных материалов несовершеннолетним через интернет. По решению суда подозреваемый будет находиться под временным арестом до 6 января 2026 года.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что мужчина является гражданином Польши.