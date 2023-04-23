В Польше осудили заявление Писториуса о "приоткрытой двери в НАТО" для Украины

Отметим, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сейчас решение о членстве Украины в НАТО не актуальное: "Двери приоткрыты на немного, но сейчас не время решать этот вопрос".

Он сказал, что пока идет война РФ против Украины, невозможно серьезно это обсуждать: "Вы должны принимать решения с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот".

При этом заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик подверг критике такое заявление Писториуса.

"Вопрос в том, когда придет время на эту "холодную голову". Через 5, 10 или 30 лет после окончания войны?" - спросил он.

Кроме того, по мнению Вавжика, если бы Германия не пыталась тормозить вступление Украины в НАТО, и наша страна много лет назад получила приглашение в Альянс в Мюнхене, то сегодня могло бы не быть войны.

"Известно, что страны Западной Европы, Франция и Германия, в целом всегда были против присоединения Украины или к ЕС, или к НАТО", - добавил он.

Замглавы МИД Польши считает, что позиция Писториуса может замедлить вступление Украины в НАТО, ведь при приеме нового государства необходимо единогласие.

В то же время Вавжик отметил, что Польша поддерживает членство Украины в НАТО и считает, что чем скорее это произойдет, тем лучше.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены Альянса согласны с тем, что Украина станет членом организации, но сейчас следует обеспечить победу нашего государства.

К тому же президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина сделала все для того, чтобы ее заявка в НАТО была одобрена.

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