Сейчас не время, чтобы это решать: Писториус о вступлении Украины в НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что вступление Украины в НАТО не будет быстрым процессом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF .

По его словам, "двери НАТО немного приоткрылись", но сейчас "не время, чтобы это решать".

"Такое решение необходимо принимать с холодной головой и горячим сердцем, но никак не наоборот", - сказал Писториус.

Он также подчеркнул, что во время следующей встречи в формате "Рамштайн" вопрос о членстве Украины в НАТО или ЕС не будет подниматься.