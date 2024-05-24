ua en ru
Пт, 24 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Польше погиб гражданин Украины: что известно о трагедии

Польша, Пятница 24 мая 2024 07:35
UA EN RU
В Польше погиб гражданин Украины: что известно о трагедии Фото: в Польше погиб украинец, выпав с четвертого этажа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Польше погиб украинец, выпав с четвертого этажа. Вероятно, вряд ли это было самоубийство, поскольку причастных к ЧП уже задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Super Express.

По данным прокуратуры, 41-летний гражданин Украины погиб после падения с четвертого этажа.

Известно, что инцидент произошел в среду, 22 мая, около 20:00, в одном из кварталов по ул. Адама Асника в Калише.

Спасателям сообщили, что из окна четвертого этажа выпал мужчина. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи пытались реанимировать раненого мужчину, но безрезультатно - жизнь 41-летнего украинца спасти не удалось.

Подробности этого события устанавливаются соответствующими службами. По делу задержаны двое мужчин в возрасте 37 и 45 лет.

"О событии сообщили прокуратуре, которая начала расследование. По делу задержали двух мужчин в возрасте 37 и 45 лет", - сообщил представитель окружной прокуратуры в Оструве Мацей Мелер.

Не первое ЧП с украинцами в Польше

В Польше не впервые происходят трагедии с украинцами. Например, в конце марта этого года в Польше погиб 18-летний украинец, пытаясь сбежать от полиции врезался в придорожный столб.

Кроме того, в середине мая в Польше были арестованы подозреваемые в убийстве украинца. Группа подозреваемых пыталась скрыть улики, совершив пожар на ферме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Народная партия
NEWS
Россияне увязли в уличных боях за Волчанск и понесли большие потери, - Сырский
Россияне увязли в уличных боях за Волчанск и понесли большие потери, - Сырский
DAILY
Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать