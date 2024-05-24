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У Польщі загинув громадянин України: що відомо про трагедію

Польща, П'ятниця 24 травня 2024 07:35
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У Польщі загинув громадянин України: що відомо про трагедію Фото: у Польщі загинув українець, випавши із четвертого поверху (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Польщі загинув українець, випавши з четвертого поверху. Ймовірно, навряд чи це було самогубство, оскільки причетних до НП вже затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Super Express.

За даними прокуратури, 41-річний громадянин України загинув після падіння з четвертого поверху.

Відомо, що інцидент стався в середу, 22 травня, близько 20:00, в одному з кварталів по вул. Адама Асника в Каліші.

Рятувальникам повідомили, що з вікна четвертого поверху випав чоловік. Медики швидкої допомоги, які прибули на місце події, намагалися реанімувати пораненого чоловіка, але безрезультатно - життя 41-річного українця врятувати не вдалося.

Подробиці цієї трагічної події встановлюються відповідними службами. Наразі у справі затримано двох чоловіків віком 37 та 45 років.

"Про подію повідомили прокуратуру, яка почала розслідування. У справі затримали двох чоловіків у віці 37 і 45 років", - повідомив речник окружної прокуратури в Оструві Мацей Мелер.

Не перша НП з українцями у Польщі

У Польщі не вперше трапляються трагедії з українцями. Наприклад, наприкінці березня цього року в Польщі загинув 18-річний українець, намагаючись втекти від поліції врізався в придорожній стовп.

Крім того, в середині травня в Польщі було заарештовано підозрюваних у вбивстві українця. Група підозрюваних намагалася приховати докази, вчинивши пожежу на фермі.

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