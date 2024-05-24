У Польщі загинув громадянин України: що відомо про трагедію
В Польщі загинув українець, випавши з четвертого поверху. Ймовірно, навряд чи це було самогубство, оскільки причетних до НП вже затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Super Express.
За даними прокуратури, 41-річний громадянин України загинув після падіння з четвертого поверху.
Відомо, що інцидент стався в середу, 22 травня, близько 20:00, в одному з кварталів по вул. Адама Асника в Каліші.
Рятувальникам повідомили, що з вікна четвертого поверху випав чоловік. Медики швидкої допомоги, які прибули на місце події, намагалися реанімувати пораненого чоловіка, але безрезультатно - життя 41-річного українця врятувати не вдалося.
Подробиці цієї трагічної події встановлюються відповідними службами. Наразі у справі затримано двох чоловіків віком 37 та 45 років.
"Про подію повідомили прокуратуру, яка почала розслідування. У справі затримали двох чоловіків у віці 37 і 45 років", - повідомив речник окружної прокуратури в Оструві Мацей Мелер.
Не перша НП з українцями у Польщі
У Польщі не вперше трапляються трагедії з українцями. Наприклад, наприкінці березня цього року в Польщі загинув 18-річний українець, намагаючись втекти від поліції врізався в придорожній стовп.
Крім того, в середині травня в Польщі було заарештовано підозрюваних у вбивстві українця. Група підозрюваних намагалася приховати докази, вчинивши пожежу на фермі.
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