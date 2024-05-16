В Польше жестоко убили украинца, а затем пытались сжечь, - СМИ

В польском селе Рокицины были арестованы подозреваемые в убийстве украинского заробитчанина. Группа подозреваемых пыталась скрыть улики, совершив пожар на ферме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci .

Мужчина и семейная пара были арестованы по подозрению в убийстве украинца, работавшего на польской ферме.

Что случилось

Инцидент произошел на одной из самых больших ферм в районе. В воскресенье, 12 мая, подразделение пожарной службы было отправлено в горящее фермерское здание в Рокицинах. Опасный пожар возник в здании с сельскохозяйственной техникой. После завершения тушения пожара пожарные обнаружили внутри труп мужчины.

Согласно полученной информации, погибший, вероятно, являлся работником фермера.

Сначала никто не подозревал, что это могло быть убийство, поскольку службы получили звонок о пожаре. Однако сегодня сотрудники полиции сообщили, что в Рокицинах произошло убийство.

По их данным, 48-летний мужчина был жестоко убит, а подозреваемые в этом преступлении намеренно подожгли ферму, чтобы вместо следов.

Что грозит подозреваемым

Перед тем, как объявить об убийстве, следователи дождались согласия суда на временное содержание подозреваемых под стражей. Ожидается, что все трое проведут за решеткой следующие три месяца.

Полиция сообщила, что двоим мужчинам, 37 и 34-летнему, предъявлены обвинения в убийстве с особой жестокостью в результате мотивации, заслуживающей особого осуждения. В то же время 35-летней женщине предъявлено обвинение в неоказании помощи лицу, находившемуся в опасности для жизни или здоровья, а также обвинению в уничтожении следов преступления.

Мотивы убийства

Следователи не сообщают больше о подозреваемых или о том, в чем именно заключалась особая жестокость в этом случае. Однако больше подробностей предоставляет портал ibytow.co.uk, по данным которого арестованные являются владельцами фермы, супружеской парой и их работником.

Украинец работал на ферме как минимум несколько месяцев. Следователи все еще выясняют, получал ли он деньги или только еду и жилье. Понятно, что у него не было трудового контракта.

По данным издания, тело убитого было расчленено, вероятнее всего, после использования топора.

Отвечая на один из вопросов, прокурор Патрик Вегнер подтвердил, что подозреваемые в убийстве употребляли алкоголь в ту ночь. Однако он пока не хочет однозначно утверждать, пил ли тогда вместе с ними украинец.