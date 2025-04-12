Литва на пороге новой волны диверсий РФ: все зависит от Украины
Службы безопасности Литвы предупреждают об угрозе новых диверсий, которые могут подорвать стабильность в регионе. В Сейме считают, что все зависит от ситуации в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью председателя Сейма Саулюса Сквернялиса изданию LRT.
“Информация, предоставленная нашими силовыми структурами, свидетельствует о возвращении серьезной волны диверсионных операций, которые проводились в странах Балтии, в том числе в Литве. Сейчас эти дела находятся в суде, мы все прекрасно знаем, что там планировалось”, - заявил председатель Саулюс Сквернялис.
Он считает, что главная проблема в регионе на данный момент - саботаж, диверсии и провокации. В то же время Сквернялис отметил, что общий уровень угрозы не повысился.
"Если говорить о более глобальном уровне, то мы видим, что все напрямую зависит от ситуации в Украине. Пока там никаких подвижек нет, идет конвенционная война, тот уровень угроз, что был раньше, на данный момент для нас точно не изменился", - сказал спикер Сейма.
Что известно о российской угрозе в Балтии
Страны Балтии неоднократно заявляли, что Россия является для них непосредственной военной угрозой. В интервью РБК-Украина министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис прокомментировал риск российского вторжения. Он не сомневается в намерениях оккупантов.
В середине июля 2024 года в Литве утвердили программу укрепления и развития гражданской обороны, инициированную Министерством внутренних дел. Она включает в себя создание новых укрытий, систем оповещения, специального мобильного приложения и финансирования в размере 285 млн евро.
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