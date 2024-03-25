В Польше появится постоянная вертолетная база на границе с Украиной

В Польше, в городе Свидник Люблинского воеводства, расположенном недалеко от границы с Украиной, будет создана новая авиабаза. Там будут находиться вертолеты на постоянной основе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Польши.
Так, 25 марта в аэропорту Люблина вице-премьер-министр Польши, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш подписал письмо о намерениях о сотрудничестве между Министерством национальной обороны и Люблинским воеводством.
"Мы только что подписали письмо о намерениях между Министерством национальной обороны и городом Люблин, Люблинским воеводством и Люблинским аэропортом в связи с инвестицией, запланированной здесь Вооруженными силами Республики Польша - размещение постоянной вертолетной авиационной базы Сухопутных войск здесь в Свиднике, в Люблинском аэропорту, которая будет обслуживать потребности Вооруженных сил Польши", - рассказал он.
По словам, министра обороны, эта постоянная база будет расположена на площади 100 гектаров, которая появится в рамках соглашения между Министерством национальной обороны и партнерами по местному самоуправлению.
Свидник (пол. Świdnik, Свидник) - город в восточной Польше. Административный центр Свидницкого уезда Люблинского воеводства.
Российская ракета залетела на территорию Польши во время удара по Украине 24 марта. Из-за этого там подняли в небо авиацию, в том числе авиацию НАТО. В воздушном пространстве Польши ракета РФ находилась 39 секунд.
При этом, позже в Польше заявили, что военные знали, что ракета, которая пролетела над Люблинщиной, вернется обратно в Украину. Кроме того, в Минобороны Польщи уточнили, что были готовы сбить ракету РФ, если бы она залетела вглубь территории страны, а не вернулась в воздушное пространство Украины.
При этом, 25 марта спикер польского Сейма Шимон Головня заявил, что инциденты с нарушением российскими ракетами воздушного пространства Польши могут повторяться и дальше. Он допустил эту возможность на фоне продолжающейся войны в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.