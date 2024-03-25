У Польщі з'явиться постійна вертолітна база на кордоні з Україною

Так, 25 березня в аеропорту Любліна віце-прем’єр-міністр Польщі, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш підписав лист про наміри про співпрацю між Міністерством національної оборони та Люблінським воєводством.

"Ми щойно підписали лист про наміри між Міністерством національної оборони та містом Люблін, Люблінським воєводством та Люблінським аеропортом у зв’язку з інвестицією, запланованою тут Збройними силами Республіки Польща - розміщення постійної вертольотної авіаційної бази Сухопутних військ тут у Свіднику, в Люблінському аеропорту, яка обслуговуватиме потреби Збройних сил Польщі", - розповів він.

За словами, міністра оборони, ця постійна база буде розташована на площі 100 гектарів, яка з'явиться в рамках угоди між Міністерством національної оборони та партнерами з місцевого самоврядування.

Що відомо про Свідник

Свідник (пол. Świdnik, Сьвідник) - місто в східній Польщі. Адміністративний центр Свідницького повіту Люблінського воєводства.

Постійна вертольотна база з'явиться у Польщі на кордоні з Україною (google.com)