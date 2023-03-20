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В Польше появится первый постоянный гарнизон Вооруженных сил США

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Польша, Понедельник 20 марта 2023 20:35
В Польше появится первый постоянный гарнизон Вооруженных сил США Фото: В Польше появится первый постоянный гарнизон Вооруженных сил США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Первый постоянный гарнизон Вооруженных сил США появится в Польше. 21 марта состоится церемония превращения региональной группы поддержки в гарнизон армии США в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Польши и RFM24.

Отмечается, что гарнизон армии США в Польше станет восьмым постоянным гарнизоном вооруженных сил США в Европе и первым постоянным гарнизоном американских войск в Польше.

"Подразделение создается благодаря решению президента США в 2022 году и будет заниматься инфраструктурным обеспечением американских солдат, дислоцированных в Польше. В задачи гарнизона также будет входить руководство и управление передовыми форпостами американских войск в Польше", - заявили в Минобороны.

Лагерь Костюшко - название передового командования Пятого армейского корпуса США, действующего в городе Познань с 2020 года. Его основной задачей является координация действий и надзор за сухопутными войсками США в Европе, оперативное планирование, а также сотрудничество и синхронизация сил США с войсками других стран НАТО.

"Командование играет ключевую роль в интеграции дислоцированных в Польше американских войск и синхронизации их взаимодействия с нашими вооруженными силами", - добавили в Минобороны.

Напомним, что Польша продолжает укреплять границу с РФ и Беларусью. Там планируется установить электронную систему слежения.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что сильная армия нужна мирной жизни, а поляки должны быть готовы воевать за свою страну.

В Польше планируют построить военную базу в городе Олецко, который находится вблизи границы с Калининградской областью РФ.

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