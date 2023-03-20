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В Польщі з'явиться перший постійний гарнізон Збройних сил США

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Польща, Понеділок 20 березня 2023 20:35
В Польщі з'явиться перший постійний гарнізон Збройних сил США Фото: В Польщі з'явиться перший постійний гарнізон Збройних сил США (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Перший постійний гарнізон Збройних сил США з'явиться у Польщі. 21 березня відбудеться церемонія перетворення регіональної групи підтримки у гарнізон армії США у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства національної оборони Польщі та RFM24.

Зазначається, що гарнізон армії США у Польщі стане восьмим постійним гарнізоном Збройних сил США в Європі та першим постійним гарнізоном американських військ у Польщі.

"Підрозділ створюється завдяки рішенню президента США у 2022 році та займатиметься інфраструктурним забезпеченням американських солдатів, дислокованих у Польщі. У завдання гарнізону також буде входити керівництво та управління передовими форпостами американських військ у Польщі", - заявили в Міноборони.

Табір Костюшка - назва передового командування П'ятого армійського корпусу США, яке діє у місті Познань з 2020 року. Його основним завданням є координація дій та нагляд за сухопутними військами США в Європі, оперативне планування, а також співпраця та синхронізація сил США з військами інших країн НАТО.

"Командування відіграє ключову роль в інтеграції дислокованих у Польщі американських військ та синхронізації їхньої взаємодії з нашими збройними силами", - додали в Міноборони.

Нагадаємо, що Польща продовжує зміцнювати кордон із РФ та Білоруссю. Там планується встановити електронну систему стеження.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявляв, що сильна армія потрібна для мирного життя, а поляки мають бути готові воювати за свою країну.

У Польщі планують звести військову базу в місті Олецько, яке знаходиться поблизу кордону з Калінінградською областю РФ.

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