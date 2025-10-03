RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Польше выяснили, кто избил 23-летнего украинца: новые подробности дела

Фото: Полиция Польши (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Во Вроцлаве выяснили новые детали громкого дела о жестоком нападении на 23-летнего украинца. Как оказалось, избили его тоже украинцы.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на TVN24 Freus.

Сначала правоохранители не уточняли национальность нападавших. Теперь подтверждено: все семеро участников - граждане Украины, которые знали друг друга по работе, месту жительства или учебы.

Трое нападавших получили официальные обвинения в избиении, нанесении телесных повреждений и унижении. Остальные, поскольку не достигли 17 лет, будут отвечать перед семейным судом.

Полиция квалифицирует нападение как уголовное преступление и предостерегает от любых попыток самосуда, подчеркивая, что подобные "расправы" могут иметь трагические последствия как для жертвы, так и для исполнителей.

Напомним, инцидент произошел в сентябре. Группа подростков выманила мужчину на свидание через фейковый аккаунт в соцсетях, где выдавали себя за 16-летнюю девушку. Когда он пришел на встречу, на него напала группа - его избили, побрили голову, нарисовали на лице нацистские символы и снимали издевательства на видео.

Также мы рассказывали о нападении в Варшаве, где трое мужчин избили группу украинцев возле магазина из-за их национальности. Полиция быстро задержала нападавших, среди которых один рецидивист. Всем предъявили обвинения, дело расследует прокуратура.

