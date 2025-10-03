У Польщі з’ясували, хто побив 23-річного українця: нові подробиці справи

Спершу правоохоронці не уточнювали національність нападників. Тепер підтверджено: усі семеро учасників - громадяни України, які знали одне одного з роботи, місця проживання або навчання.

Троє нападників отримали офіційні звинувачення у побитті, завданні тілесних ушкоджень та приниженні. Решта, оскільки не досягли 17 років, відповідатимуть перед сімейним судом.

Поліція кваліфікує напад як кримінальне правопорушення та застерігає від будь-яких спроб самосуду, наголошуючи, що подібні "розправи" можуть мати трагічні наслідки як для жертви, так і для виконавців.