В Польше определили дату президентских выборов

"После консультаций с председателем Национальной избирательной комиссии я решил, что голосование по избранию нового президента Республики Польша состоится 18 мая этого года, а это значит, что, если понадобится еще одно голосование, оно состоится 1 июня", - рассказал Холовня.

Также спикер Сейма представил предварительный избирательный календарь. Когда календарь будет утвержден комиссией, он вступит в официальную силу.

Ожидается, что кандидаты на президента смогут выдвигаться до 4 апреля.