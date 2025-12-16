В Польше военный дрон упал вблизи жилой застройки

Неизвестные дроны в Польше

Напомним, что в ночь на 10 сентября около 20 российских беспилотников проникли в воздушное пространство Польши. Силы ПВО сбили четыре дрона, остальные упали или были обнаружены в 11 населенных пунктах, в том числе один - на территории военной базы.

По данным польских СМИ, часть неизвестных дронов могла быть направлена на базу НАТО в Польше.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал действия Альянса "очень успешными", подчеркнув готовность защищать каждый сантиметр территории, включая воздушное пространство.

А уже 13 сентября в Польше НАТО начало операцию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Впоследствии стало известно, что в ночь с 9 на 10 сентября, когда российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, ситуация была "серьезнее, чем считалось", ведь часть дронов была со взрывчаткой.

В свою очередь, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что дроны, которые 10 сентября залетели на территорию страны, технически могли перевозить боеприпасы, но в тот раз были "незаряженными".