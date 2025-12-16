RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Польше военный дрон упал вблизи жилой застройки

Фото: в Польше военный дрон упал вблизи жилой застройки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Неизвестный военный беспилотник разбился рядом с жилой застройкой в центре Польши, на территории населенного пункта Леков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

"Военный дрон упал на частную собственность в Лекове Мазовецкого воеводства. Скорее всего, это был небольшой разведывательный дрон, который разбился во время учений польских солдат в регионе", - отметили в RMF FM.

Сообщается, что при падении БпЛА упал на частной территории вблизи жилой застройки, но не повредил никаких зданий, и никто не пострадал.

 

Неизвестные дроны в Польше

Напомним, что в ночь на 10 сентября около 20 российских беспилотников проникли в воздушное пространство Польши. Силы ПВО сбили четыре дрона, остальные упали или были обнаружены в 11 населенных пунктах, в том числе один - на территории военной базы.

По данным польских СМИ, часть неизвестных дронов могла быть направлена на базу НАТО в Польше.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал действия Альянса "очень успешными", подчеркнув готовность защищать каждый сантиметр территории, включая воздушное пространство.

А уже 13 сентября в Польше НАТО начало операцию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Впоследствии стало известно, что в ночь с 9 на 10 сентября, когда российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, ситуация была "серьезнее, чем считалось", ведь часть дронов была со взрывчаткой.

В свою очередь, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что дроны, которые 10 сентября залетели на территорию страны, технически могли перевозить боеприпасы, но в тот раз были "незаряженными".

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаДрони