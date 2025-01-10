В Польше обнаружили российскую группу, которая пыталась повлиять на выборы
В Польше обнаружили российскую группу, подготовленную военной разведкой ГРУ России. Ее целью было влияние на польские выборы через распространение дезинформации.
Об этом заявил вице-премьер-министр и глава Министерства цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.
"В последние дни была обнаружена российская группа, еще одна, инспирированная и подготовленная российской военной разведкой ГРУ, целью которой является влияние на польские выборы. Не только на польскую политическую сцену, но и на польские выборы", - рассказал Гавковский.
По его словам, речь идет о "распространении дезинформации, ложной информации" и "вербовке людей для того, чтобы они были такими создателями контента, чтобы разрушить сплоченность политической сцены в Польше".
На вопрос, кто является членами этой группы, он ответил, что "это российская группа, но она может вербовать разных людей".
"Россия ведет с Польшей кибервойну, не холодную, а уже горячую. Мы являемся самой атакованной страной в Европейском Союзе", - сказал вице-премьер страны.
Выборы в Польше
В Польше выборы президента страны состоятся 18 мая. Второй тур может состояться в начале июня, если это понадобится.
Ожидается, что кандидаты на президента смогут выдвигаться до 4 апреля.
Ранее стало известно, что мэр Варшавы Рафал Тшасковский будет баллотироваться на президентских выборах от правящей партии "Гражданская коалиция".
Согласно соцопросам, Тшасковский пока является главным кандидатом на пост президента.
При этом действующий президент Анджей Дуда уже занимает эту должность второй срок, поэтому он не может баллотироваться снова.
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