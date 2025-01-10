В Польше обнаружили российскую группу, которая пыталась повлиять на выборы

В Польше обнаружили российскую группу, подготовленную военной разведкой ГРУ России. Ее целью было влияние на польские выборы через распространение дезинформации.

Об этом заявил вице-премьер-министр и глава Министерства цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР .

"В последние дни была обнаружена российская группа, еще одна, инспирированная и подготовленная российской военной разведкой ГРУ, целью которой является влияние на польские выборы. Не только на польскую политическую сцену, но и на польские выборы", - рассказал Гавковский.

По его словам, речь идет о "распространении дезинформации, ложной информации" и "вербовке людей для того, чтобы они были такими создателями контента, чтобы разрушить сплоченность политической сцены в Польше".

На вопрос, кто является членами этой группы, он ответил, что "это российская группа, но она может вербовать разных людей".

"Россия ведет с Польшей кибервойну, не холодную, а уже горячую. Мы являемся самой атакованной страной в Европейском Союзе", - сказал вице-премьер страны.