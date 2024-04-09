В Польше выплаты на детей получат не все беженцы: какое будет условие

Проект изменений в закон о помощи гражданам Украины предусматривает введение положений, направленных на усиление системы помощи, чтобы ее нельзя было использовать не по назначению, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Дущик.

В документе предусмотрено регулирование выплат "800+" (800 злотых ежемесячно до совершеннолетия – 7952 грн) и "Добрый старт" (300 злотых (2945 грн) на школьный стартовый набор).

Для этих выплат будет введено дополнительное требование, которому должны соответствовать граждане Украины. Проект предусматривает, что они будут иметь право на 800+, если будут проживать с ребенком в Польше и он будет проходить обязательное школьное образование, пишет издание Dzennik Gazeta Pravna.

Условие поддерживают и представители общественных организаций, помогающих беженцам.

"Некоторые родители не уделяют должного внимания обучению своих детей, поэтому они остаются вне системы обучения – польской или украинской. Поэтому изменение правил может побудить их зачислить детей в школу", – директор одного из фондов Анета Жоховская.

Мацей Дущик добавил, что обязательное школьное обучение будет касаться украинских детей, за исключением учеников, которые будут сдавать выпускные экзамены.