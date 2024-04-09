У Польщі виплати на дітей отримають не всі біженці: яка буде умова

Проект змін до закону про допомогу громадянам України передбачає запровадження положень, спрямованих на посилення системи допомоги, щоб її не можна було використовувати не за призначенням, заявив заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Мацей Дущик.

В документі передбачене регулювання виплат "800+" (800 злотих щомісяця до повноліття – 7952 грн) та "Добрий старт" (300 злотих (2945 грн) на шкільний стартовий набір).

Для цих виплат буде введено додаткову вимогу, якій повинні будуть відповідати громадяни України. Проект передбачає, що вони матимуть право на "800+", якщо проживатимуть з дитиною в Польщі і вона буде проходити обов’язкову шкільну освіту, пише видання Dzennik Gazeta Pravna.

Умову підтримують і представники громадських організацій, які допомагають біженцям.

"Деякі батьки не приділяють належної уваги навчанню своїх дітей, через що вони залишаються поза системою навчання – польської чи української. Тому зміна правил може спонукати їх зарахувати дітей до школи", – сказала директор одного з фондів Анета Жоховська.

Мацей Дущик додав, що обов’язкове шкільне навчання стосуватиметься українських дітей, за винятком учнів, які складатимуть випускні іспити.