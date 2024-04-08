Изменения для украинцев в Польше: будет ли отток беженцев после отмены льгот

В Польше готовятся пересмотреть программу помощи украинцам в связи с войной. Среди предложенных изменений, которые могут вступить в силу с июля – отмена части выплат.

Какие будут новые условия для украинцев и какие льготы сохранятся, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на naszwybir.pl .

Какие льготы останутся после изменений в закон

Легальное пребывание украинских беженцев в Польше в настоящее время продлено до 30 июня 2024 года. По изменениям, которые предлагается внести в спецзакон о помощи украинцам, срок временной защиты могут продлить до 30 сентября 2025 года. После рассмотрения законопроекта в Сейме изменения могут вступить в силу с 1 июля 2024 года.

Предусматривается продление ряда предыдущих механизмов помощи украинским беженцам до 30 сентября 2025 года:

срок легального пребывания на территории Польши для людей со статусом PESEL UKR;

временное использование помещений для коллективного проживания граждан Украины;

срок действия национальных виз и разрешений на временное пребывание, выданных гражданам Украины и срок действия которых истек после 24 февраля 2022;

продление доступа к социальным программам, например, программы "Семья 800+";

доступ к рынку труда для украинцев;

продление срока, когда врачи, стоматологи, медсестры и акушерки из Украины могут получить разрешение на работу по специальности по упрощенной процедуре.

Фото: Украинцы в Польше (unsplash.com)

Какие выплаты правительство предлагает отменить

В новом варианте закона предлагается отменить отдельные программы социальной помощи для украинских беженцев:

отмена одноразовой денежной помощи новоприбывшим беженцам в размере 300 злотых (2945 грн);

изменение системы оплаты за проживание и питание в коллективных центрах. Беженцев могут обязать оплачивать свое пребывание из выплате по программе "800+";

отмена программы "40+" для владельцев жилья, бесплатно приютивших у себя дома до 10 беженцев из Украины.

"Наибольшее беспокойство у нас вызывает идея ликвидации программы "40+". Чиновники не до конца понимают масштабы использования программы "40+" неправительственными организациями. Выяснилось, чуть ли не каждый ли второй дом беженца, которыми занимаются общественные организации, финансировался именно так. Обещают, что их передадут в управление воеводам, но как это будет выглядеть, никто не знает", – отмечает представитель отдела мониторинга и адвокации Украинского дома Александр Пестриков.

Возрастет ли отток украинцев из Польши из-за будущих изменений

Отмена выплат в 40 злотых в день за жилье повлияет на украинских беженцев, которые не могут работать по разным причинам и живут в центрах беженцев, отмечакт в комментарии РБК-Украина директор международной рекрутации миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

"Это может побудить беженцев к переезду в другие страны, где еще предоставляют бесплатное жилье для украинцев и социальные льготы. Например, в Германию. Но сейчас трудно спрогнозировать процент оттока", – говорит эксперт.

Фото: Работа в Польше (gettyimages.com)

В компании обращают внимание, что, по словам заместителя государственного секретаря Министерства внутренней политики и администрации Польши Мацея Дущика, в центрах для беженцев на сегодняшний день проживают 39 937 человек, это 4,2% от всех беженцев. И таким людям обещают сохранить поддержку.

Предложенные польским правительством изменения будут меньше влиять на граждан Украины, работающих в Польше – на трудовых мигрантов. Они не касаются сезонных работников – тех, кто приезжает в Польшу на несколько месяцев заработать.

"Это незначительные изменения для тех, кто уже работает в Польше и имеет жилье. Те, кто имеет работу и возможности себя содержать, давно арендовали квартиры и интегрируются. Сейчас, по нашим наблюдениям, трудовые мигранты не отказываются от приездов в Польшу и не увольняются из-за потенциальных изменений. Многие из них еще даже не слышали о них", – обращает внимание Марцин Колодзейчик.

По его словам, польские работодатели все так же будут заинтересованы в украинских работниках, учитывая дефицит кадров и низкий уровень безработицы в стране.