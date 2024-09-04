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Во Львове завершили аварийно-спасательные работы после российской атаки (фото)

Львов, Среда 04 сентября 2024 14:01
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Во Львове завершили аварийно-спасательные работы после российской атаки (фото) Фото: спасатели закончили работы во Львове на месте обстрела РФ 4 сентября (facebook.com/DSNSLVIVSKERU)
Автор: Наталия Гурковская

Во Львове завершены аварийно-спасательные работы после атаки РФ в среду, 4 сентября. Спасены 12 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Пострадали 53 человека. К сожалению, семеро погибли, среди них, по уточненным данным, двое детей - 7 и 14 лет", - говорится в сообщении.

Психологи ГСНС оказали помощь 103 пострадавшим, в том числе 16 детям. К ликвидации последствий событий от ГСЧС привлекалось более 150 спасателей и 38 единиц спецтехники.

Последствия обстрела Львова 4 сентября (facebook.com/DSNSLVIVSKERU)

Обстрел РФ по Украине

Российские войска массировано ударили по Украине в ночь на 4 сентября, запустив десятки дронов и 13 ракет.

Больше всего из-за атаки пострадал Львов, в городе повреждены школы и медучреждения. Из-за обстрела Львова семь человек погибли, еще 53 человека пострадали. Среди погибших - трое детей. В частности, во время атаки на Львов россияне убили целую семью. Вживых остался только глава семьи.

Кроме того, пять человек пострадали из-за обстрела Кривого Рога. В частности в городе разрушен отель.

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