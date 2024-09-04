Во Львове завершили аварийно-спасательные работы после российской атаки (фото)

Фото: спасатели закончили работы во Львове на месте обстрела РФ 4 сентября (facebook.com/DSNSLVIVSKERU)

Во Львове завершены аварийно-спасательные работы после атаки РФ в среду, 4 сентября. Спасены 12 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Пострадали 53 человека. К сожалению, семеро погибли, среди них, по уточненным данным, двое детей - 7 и 14 лет", - говорится в сообщении. Психологи ГСНС оказали помощь 103 пострадавшим, в том числе 16 детям. К ликвидации последствий событий от ГСЧС привлекалось более 150 спасателей и 38 единиц спецтехники. Последствия обстрела Львова 4 сентября (facebook.com/DSNSLVIVSKERU)